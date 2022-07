Warum es kein Public Viewing zur Fußball-EM in der Rosenarena geben wird

Diesmal wird es kein Public Viewing zur Fußball-EM in der Rosenarena geben. Wie es während der Spiele trotzdem gesellig werden kann.

Bei der EM 2021 bleibt die Rosenarena verwaist. Public Viewing wie in vergangenen Jahren findet wegen Corona nicht statt.

Sangerhausen - Freitagabend ist Anpfiff: In Rom tragen die Türkei und Italien das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft aus. Vor Corona war es keine Frage, dass man die Spiele gern auch mal in großer Runde beim Public Viewing mitverfolgen konnte. Doch wie sieht es damit in diesem Jahr aus?