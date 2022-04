Eine Impfdosis wird auf eine Spritze aufgezogen. Im Sangerhäuser Impfzentrum gibt es inzwischen mehrere Hundert Termine am Tag.

Sangerhausen - Es sind noch Impftermine frei! Mit dieser völlig neuen Botschaft hat sich der Landkreis Mansfeld-Südharz am Montag an die Öffentlichkeit gewandt. Bis zu 180 Termine am Tag waren für diese Woche im Sangerhäuser Impfzentrum noch zu haben. Für den kommenden Samstag, den man zusätzlich ins Programm genommen hatte, waren es sogar 400.