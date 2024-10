Gärtner aus Leidenschaft Warum es im Garten eines Uftrungers an die 1.000 Kürbisse gibt und was er damit macht

Erwin Liebig aus Uftrungen hat in seinem Garten dieses Jahr rund 1.000 Kürbisse parat. So viele waren es noch nie. Was er mit dem Gemüse machen möchte.