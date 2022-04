Warum es eine Baden-Württembergerin nach Sangerhausen verschlug

Bella Lea Möseritz am Tresen ihres neuen Geschäfts in der Alten Magdeburger Straße in Sangerhausen.

Sangerhausen - „Lea's Shop Sgh“ steht in orangener Leuchtschrift über dem Verkaufstresen. Bella Lea Möseritz hat sich mit dem eigenen Geschäft in der Alten Magdeburger Straße in Sangerhausen einen Traum erfüllt. In den Räumen, in denen früher ein Pub zu finden war und die dann längere Zeit leer standen, herrscht nun wieder Leben.