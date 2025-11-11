Erfolgreich bei Meisterschaft Warum einer der besten Schornsteinfeger Deutschlands in Sangerhausen arbeitet - was er weiter vorhat
Der Wolferstedter Stefan Kollomasnick ist nicht nur der beste Schornsteinfeger seines Jahrgangs in Sachsen-Anhalt, sondern seit kurzem auch bundesweit in seinem Job ganz weit vorn.
11.11.2025, 15:39
Sangerhausen/MZ. - Fürs Feiern blieb Stefan Kollomasnick nicht viel Zeit: Am Donnerstagmittag aus Berlin zurück, stand er am Freitagmorgen vergangener Woche beim Sangerhäuser Schaltanlagenbauer Feag im Helme-Park bereits wieder auf dem Dach.