Erfolgreich bei Meisterschaft Warum einer der besten Schornsteinfeger Deutschlands in Sangerhausen arbeitet - was er weiter vorhat

Der Wolferstedter Stefan Kollomasnick ist nicht nur der beste Schornsteinfeger seines Jahrgangs in Sachsen-Anhalt, sondern seit kurzem auch bundesweit in seinem Job ganz weit vorn.

Von Frank Schedwill 11.11.2025, 15:39
Stefan Kollomasnick ist der beste Schornsteinfeger Sachsen-Anhalts und einer der besten bundesweit.
Stefan Kollomasnick ist der beste Schornsteinfeger Sachsen-Anhalts und einer der besten bundesweit. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Fürs Feiern blieb Stefan Kollomasnick nicht viel Zeit: Am Donnerstagmittag aus Berlin zurück, stand er am Freitagmorgen vergangener Woche beim Sangerhäuser Schaltanlagenbauer Feag im Helme-Park bereits wieder auf dem Dach.