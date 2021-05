Warum eine Stechpalme in der Villa Kunterbunt in Obersdorf gepflanzt wird

Obersdorf

Das ist schon seit längerer Zeit Tradition - jedes Jahr pflanzt der Verein „Unser Wald“ mit den Bewohnern der Villa Kunterbunt in Obersdorf einen Baum. „Wir versuchen immer, den Baum des Jahres zu setzen“, sagt der Vereinsvorsitzende Eberhard Nothmann, der gleich in der Nachbarschaft der Villa wohnt. In diesem Jahr war das nicht ganz einfach, denn Baum des Jahres 2021 ist in Deutschland die Europäische Stechpalme, die nicht ganz leicht zu beschaffen ist. „Die Gärtnerin der Villa Kunterbunt hat aber tatsächlich eine besorgen können“, berichtet Nothmann. Und so konnte das Gewächs jetzt kurz nach dem Tag des Baumes in die Erde gesetzt und gut angegossen werden.

Für die Bewohner ist es eine schöne Aufgabe, bei der Pflege der Bäume zu helfen und sie wachsen und gedeihen zu sehen. Auch wenn der Name der Stechpalme im ersten Moment exotisch klingt, ist sie uns doch ziemlich vertraut: Die scharf gezackten Blätter mit den knallroten, erbsengroßen Beeren sind vor allem im englischsprachigen Raum ein klassischer Weihnachtsschmuck. Der Christdorn oder Ilex, wie der Baum auch genannt wird, gedeiht am besten in Gegenden mit milden Wintern und nicht zu trockenen Sommern. In den vergangenen Jahren hätte sie in Obersdorf also auf jeden Fall zusätzliches Gießwasser gebraucht. Derweil hat das Holz vom Baum des Jahres 2021 quasi Promistatus. Goethes Gehstock wurde ebenso aus Stechpalme gefertigt wie Harry Potters Zauberstab - letzterer existiert zwar nur als literarische Idee, dafür hat er einen Kern aus Phönixfeder. (mz)