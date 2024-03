Die Hamburgerin Ulrike Kohl stammt aus Mansfeld-Südharz und hat den Song „Rettet das Huhn“ veröffentlicht. Worum es darin geht, was der dazugehörige Verein „Rettet das Huhn“ genau tut und wie man helfen kann.

Sangerhausen/mz. - Es sind bedauernswerte Geschöpfe. Im gerupften Federkleid oder fast gänzlich nackt, blutige Wunden am Körper und den Kopf tief gesenkt – so sehen viele Legehennen aus, nachdem sie ihr Leben in der Massenhaltung verbracht haben.