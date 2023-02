Doreen Wagner aus Riethnordhausen will nach ihrem Tod in einer Ausstellung der Körperwelten weiterleben. Warum hat sie sich dazu entschlossen?

Warum eine Frau aus Riethnordhausen ihren Körper spenden will

Nicht nur in der Körperwelten-Ausstellung in Erfurt können die Besucher Plastinate von Menschen und sogar Tieren sehen.

Riethnordhausen/MZ - Wer Doreen Wagner sieht, blickt in das Gesicht einer auf den ersten Blick lebensbejahenden und fröhlichen Person, die bunte Fingernägel und bunte Schuhe trägt. Immer dabei hat sie aber auch ihren Körperspendeausweis, zu englisch: Body Donor Card. Ausgestellt wurde er vom Institut für Plastination in Heidelberg und gibt Auskunft darüber, wie es für die 35-Jährige in hoffentlich ferner Zukunft weitergehen wird, nach ihrem Tod.