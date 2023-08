Verwandte aus dem Erdbebengebiet in der Türkei vorübergehend nach Mansfeld-Südharz zu holen, damit sie in Sicherheit sind, ist nicht möglich.

Symbolfoto - Mitglieder einer Such- und Rettungsaktion arbeiten an einem Gebäude, das während des Erdbebens zerstört wurde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Sophie und Ozan Ay aus Eisleben durchleben derzeit die Hölle, in ständiger Ungewissheit über Freunde und Verwandte in ihrer türkischen Heimat, die vom Erdbeben im Südosten des Landes arg gebeutelt ist. So wie den beiden geht es vielen, die Verwandte in der Region haben, auch im Landkreis.