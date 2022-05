Ekliges am Markt Warum ein Teil des Sangerhäuser Marktplatzes dienstags und freitags mit Flatterband abgesperrt ist

Wer die Marktstände nahe der Jacobikirche in Sangerhausen besuchen will, muss einen Umweg laufen. Was ist dort los? Das fragen sich nicht nur die Besucher des zumeist gut frequentierten Wochenmarkts.