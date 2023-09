Start der Rugby-WM Warum ein Sangerhäuser Unternehmer sich Rugby für die Schule wünscht

Am Freitag startet die Rugby-WM in Frankreich. Unternehmer Georgi Gogoladze hat lange selbst gespielt und erklärt, was er an dem britischen Sport so schätzt und weshalb Rugby auch in Sangerhausen in den Schulunterricht sollte. Zudem blickt der Georgier auf die anstehende Weltmeisterschaft voraus.