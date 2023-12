Ein ungewohnter Anblick bietet sich Passanten derzeit an der Ecke Markt/Rathausgasse in Sangerhausen. Dort hat die Stadt die Gedenktafel für die zur Nazizeit ermordeten Juden mit Folie verhüllen lassen. Das ist der Grund.

Warum ein altes Hakenkreuz für Probleme am Rathaus in Sangerhausen sorgt

Die mit Folie verhüllte Tafel am historischen Rathaus in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ. - Mit einem blauen Müllsack verhüllt und Klebeband abgeklebt. So präsentiert sich seit kurzem die Gedenktafel am historischen Rathaus, die an das Schicksal der Sangerhäuser Juden erinnert, die in der Nazizeit verfolgt, vertrieben und ermordet wurden.