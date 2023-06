Wie es dazu kam, dass Jörg Wilde mit 60 an der Kreismusikschule seinen Oberstufenabschluss im Fach Posaune gemacht hat.

Warum ein 60-Jähriger noch mal die Schulbank an der Kreismusikschule drückt

Sangerhausen/MZ - Es ist in der Tat außergewöhnlich: Unter jenen, die in diesem Jahr an der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz einen Abschluss gemacht haben, war auch ein Mann im gesetzten Alter. Jörg Wilde hat mit 60 Jahren die Prüfung zum Oberstufenabschluss im Fach Posaune mit sehr gutem Erfolg bestanden.