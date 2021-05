Warum die Stadtbadsanierung nur langsam vorangeht

Sangerhausen - - Groß war die Freude, als im April 2019 unerwartet die Nachricht eintraf, dass Sangerhausen rund 3,6 Millionen Euro Fördermittel aus dem Bundesinnenministerium bekommt. Mit dem Geld soll ein Bauprojekt verwirklicht werden, das aus finanziellen Gründen bisher nicht möglich war: Die Stadt will das über 90 Jahre alte, denkmalgeschützte Stadtbad in der Riestedter Straße sanieren.

Über zwei Jahre später ist es zumindest in der Öffentlichkeit ruhig geworden um das Großvorhaben. Nach Angaben der Stadtverwaltung liegt auch der endgültige Bewilligungsbescheid für die Fördermittel noch immer nicht vor.

Arbeiten laufen hinter den Kulissen weiter

Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) gibt aber Entwarnung: Er habe keine Angst, dass die Stadt das Geld aus Berlin nicht bekommen werde. Da es sich um eine Bundesförderung handele, sei das Verfahren mit dem vom Bund ausgewählten privaten „Projektträger Jülich“ aber „ausgesprochen langwierig und schwierig“, sagte er der MZ.

Er gehe aber davon aus, dass es sich letztlich nur um eine Formalie handele, dass die Summe noch nicht endgültig bewilligt sei. Der Haushaltsausschuss des Bundestages habe sich ja bewusst für das Vorhaben in Sangerhausen entschieden.

Hinter den Kulissen wird ohnehin an dem Projekt weiter gearbeitet: So ist die Kommunale Bädergesellschaft, der Betreiber des Freibads, gegenwärtig dabei, einen Planer für den Umbau auszuwählen. „Der Auftrag für die Planungsarbeiten musste aufgrund seines Volumens europaweit ausgeschrieben werden“, sagte Strauß. „Ende Juni soll der Auftrag für die Planung nun im Aufsichtsrat der Bädergesellschaft vergeben werden.“ Strauß ist dort Vorsitzender.

Ausschreibung für Planer musste neu ausgeschrieben werden

Nach Angaben von Maria Diebes, der Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung und Bauen, muss der Planer dann eine ganze Reihe Vorarbeiten erledigen. Untersuchungen und Vermessungsarbeiten müssten durchgeführt und Gutachten angefertigt werden. Diebes geht davon aus, dass Ende dieses Jahres ein Entwurf zur künftigen Gestaltung des Bades vorliegen wird. „Das dürfte in dem halben Jahr machbar sein“, betonte sie.

Nach einem Planer für das Großprojekt war im vergangenen Jahr schon einmal gesucht worden. Damals hatten sich nur zwei Unternehmen beworben und das auch noch mit unvollständigen Angeboten, wie die Stadt im September vergangenen Jahres bedauerte.

Deswegen war die Ausschreibung aufgehoben und nun wiederholt worden. Wie viele Bewerbungen es diesmal gibt, dazu machten aber weder die Bädergesellschaft, noch die Stadt auf Nachfrage konkrete Angaben. Strauß sprach lediglich von mehreren Bietern.

4,33 Millionen Euro für Sanierung

Für die Sanierung von Technik und Becken des Bades stehen insgesamt 4,33 Millionen Euro zur Verfügung. Zusätzlich zu den 3,6 Millionen Euro Fördermitteln des Bundes kommen 400.000 Euro, die die Stadt zahlen will, sowie 330.000 Euro des Badbetreibers KBS.

Laut Ratsbeschluss soll in der nun zu erstellenden Planung auch die spätere Sanierung des sogenannten Kopfbaus enthalten sein. Das im Bauhausstil errichteten Gebäude mit Umkleideräumen und Sanitäranlagen soll dann aus Kostengründen allerdings erst in einem zweiten Schritt saniert werden. So hatte es der Stadtrat im August 2019 beschlossen.

Damals legte der Stadtrat auch eine Prioritätenliste fest, die dem Planern bei seiner Arbeit als Grundlage dienen soll. Darin ist ausdrücklich festgeschrieben, dass die denkmalgeschützte Geometrie des Schwimmbeckens erhalten werden soll. Es verfügt bisher über etwa 1.700 Quadratmeter Wasserfläche und knapp 50 Meter lange Bahnen. Laut Ratsbeschluss sind sechs nicht näher definierte „Langbahnen“ einschließlich Sprungbereich vorgesehen.

Fertigstellung bleibt offen

Der Schwimmer- soll künftig vom Nichtschwimmerbereich durch eine reversible, bis zu 2,50 Meter dicke Mauer getrennt werden. Vorgesehen ist laut Prioritäten liste weiter, den Nichtschwimmerbereich zu teilen: Ein Drittel der Fläche könnte für „Bewegung und Therapie“ genutzt werden, zwei Drittel für „Erlebnis und Ballspiele“. Auch eine Rutsche ist geplant.

Liegt der Entwurf vor, werde man ihn auch im Stadtrat vorstellen und diskutieren, kündigte Strauß an. Harald Koch, der in jüngsten Stadtratssitzung Anfragen zu dem Umbauprojekt stellte, sagte der MZ: „Das entspricht auch der bisherigen Beschlusslage. Der Stadtrat muss am Ende die Entscheidung über die künftige Gestaltung des Stadtbades treffen.“

Insbesondere die Größe des Beckens war in der Vergangenheit heiß umstritten. „Ich denke, dass die meisten die bisherige Wasserfläche beibehalten wollen. Alles andere wird meiner Meinung nach keine Mehrheit finden“, sagte Koch.

Offen ist gegenwärtig, wann das umgebaute Bad einmal fertig sein wird. Strauß sagte dazu: „Das mag ich nicht einzuschätzen.“ (mz)