Die Höhlen- und Karstforscherin Christel Völker berichtete über die Forschungsarbeit in der Schusterhöhle in Tilleda. Warum die Experten die Höhle weiter im Blick behalten.

Christel Völker erinnerte an 50 Jahre Höhlenforschung in Tilleda.

Tilleda/MZ. - „50 Jahre Höhlenforschung in der Schusterhöhle in Tilleda“ hatte Christel Völker ihren Vortrag am vergangenen Freitag in Tilleda überschrieben. Damit lockte sie so viele Interessierte in den Gastraum der Gemeindeschänke, dass auch das Publikum einen Eindruck von der Enge bekam, welche die Höhlenforscher beim Befahren der Tilledaer Höhle kennen.