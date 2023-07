Fünf Höhlenforscher führen die Erkundung der Schusterhöhle in Tilleda fort. Im Herbst wird es eine Tagung zur Geschichte und Erforschung geben.

Warum die Erkundung der Schusterhöhle in Tilleda fortgeführt wird

Die Höhlenforscher schauen in der Schusterhöhle auf das unterirdisches Bachbett der Wolweda.

Tilleda/MZ - „Was kreucht und fleucht zur Zeit in der Schusterhöhle? Welche möglichen Auswirkungen hat das neue Hochwasserschutzsystem der Wolweda in Tilleda?“ Diese Fragen lockten kürzlich Christel Völker, Maik Römhild und Mario Franke des Vereins für Karst- und Höhlenforschung Dresden und Henning Harzer von der Leipziger Höhlenforschergruppe in die Schusterhöhle nach Tilleda.