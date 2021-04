Warum die Böden in MSH immer noch unter den Dürrejahren leiden

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Berge von Schnee im Februar, ein total verregneter Ostermontag und generell seit dem vergangenen Herbst etliche Tage, an denen man den Schirm brauchte - gefühlt hat es zuletzt deutlich mehr Niederschlag gegeben als in den Dürrejahren seit 2018. Und auch der Boden im Garten ist in diesem Frühjahr feuchter. Eigentlich müsste also alles wieder im Lot sein.

Noch keine Erholung für den Boden

Doch dieser Eindruck täuscht. „Die Landwirte sind sich einig, dass das alles noch zu wenig war. Der Boden ist so ausgetrocknet, dass man nicht von einer Erholung sprechen kann“, sagt Laura Ritter, die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Mansfeld-Südharz. Der Oberboden werde von Wind und Sonne schnell wieder ausgetrocknet. Damit sich die Lage grundlegend entspannt, müsste die Nässe die tieferen Bodenschichten durchdringen. Wie sehr dort die Feuchtigkeit noch immer fehlt, das macht Ritter mit einem Satz deutlich: „Eigentlich dürfte es gar nicht aufhören zu regnen.“

Ein Blick auf die Niederschlagswerte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt: Das Defizit, das sich seit 2018 aufgebaut hat, ist riesig. Nimmt man beispielsweise für Sangerhausen die 535 Liter pro Quadratmeter zum Maßstab, die als vieljähriger Mittelwert der Jahre 1981 bis 2010 zu Buche stehen, dann hat sich das Regendefizit über die drei Trockenjahre von 2018 bis 2020 auf 451 Liter pro Quadratmeter summiert. Das entspricht 451 Millimetern. Es fehlt also flächendeckend eine gut 45 Zentimeter hohe Wasserschicht.

Zu wenig Regen in Sangerhausen

Am größten war das Manko 2018, als in Sangerhausen nur magere 315 Millimeter Niederschlag fielen. 2019 war mit knapp 416 Millimetern nur wenig besser und selbst das vermeintlich recht normale 2020 brachte es in Sangerhausen nur auf 423 Millimeter. Vom Beginn diesen Jahres bis Mitte April hat es in der Kreisstadt nun zwar knapp 146 Millimeter geregnet und damit rund 15 mehr, als man nach dem vieljährigen Mittelwert erwarten dürfte. Dafür hatte es aber im Vorjahr von September bis Dezember nur knapp 127 Millimeter Niederschlag gegeben. Der vieljährige Mittelwert für das letzte Drittel des Jahres liegt bei 167.

Kein Wunder also, dass die Landwirte noch keine Entwarnung geben. Auch der Dürremonitor des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung zeigt, dass Mansfeld-Südharz von einem guten Wassergehalt im Boden noch ein Stück entfernt ist. Lediglich bis in 25 Zentimeter Tiefe sieht es teilweise gut aus. Wobei es quasi eine waagerechte Trennlinie gibt. Der Süden des Landkreises ist auf der Karte des Dürremonitors schön weiß. Gut die Hälfte des Gebiets nördlich davon ist aber gelb eingefärbt, was immer noch für „ungewöhnlich trocken“ steht.

Mansfeld-Südharz: Böden größtenteils noch zu trocken

In den Schichten bis 1,80 Meter Tiefe herrscht größtenteils noch die Trockenheit vor. Auf dieser Karte sind die Region Südharz und das Mansfelder Land beige und orange dargestellt, was für moderate beziehungsweise schwere Dürre steht. Im Raum Allstedt und der Goldenen Aue dominieren Rot und Dunkelrot, sprich: extreme und außergewöhnliche Dürre. Auf der Karte, die den Gehalt an pflanzenverfügbarem Wasser im Boden darstellt, ist Mansfeld-Südharz weitestgehend hellgrün gefärbt, was für einen Sättigungswert von 60 Prozent steht. Nur einige kleine Flecken erreichen das Türkis von 70 Prozent. Ab 50 Prozent müssen Landwirte, wenn möglich, bewässern, um optimale Erträge zu erzielen. Ab 30 Prozent sind die angebauten Kulturen von Pflanzenwasserstress bedroht.

Beim Kreisbauernverband sieht man natürlich auch die positiven Seiten des bisherigen Wetterjahrs 2021. „Diesmal haben wir nicht das Problem, dass es schon sehr früh im Jahr viele sehr warme Tage gibt“, sagt Laura Ritter. Die Wintersaat sei dadurch noch nicht so weit und könne auch leichten Frost noch gut wegstecken. Ritter setzt auf die Hoffnung. „Es muss einfach mal wieder ein richtig gutes Jahr geben“, meint sie. Das wäre wichtig für die Betriebe, die in drei Dürrejahren schwer zu kämpfen hatten. (mz/Grit Pommer)