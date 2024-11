Berufen von der Polit-Konkurrenz Warum die Berufung eines sachkundigen Einwohners im Allstedter Stadtrat für Diskussionen sorgte

Die AfD holt Mitglied der Freien Bürger als Sachkundigen in den Bauausschuss. Das sorgte in Allstedt für Diskussionen. Um welche Personalie es sich handelt und was das Problem daran ist.