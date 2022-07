Warum die Badegäste die Kiesgrube Roßla lieben

Berga/Roßla/MZ - 420 Kilometer sind es von der niederländischen Grenze bis nach Roßla. Familie Paesens aus Kleve in Nordrhein-Westfalen ist sie gefahren. „Wir haben unseren Sohn gefragt, wohin er in den Urlaub will“, sagt Mutter Anne Paesens, als sie gerade an der Dusche in der Kiesgrube Roßla steht und sich mit einem aufgeblasenen Ball auf den Weg ins Wasser machen will. „Und er sagte: ,Ich will an die Kiesgrube Roßla’.“ Also erfüllte die Familie ihrem Siebenjährigen den Wunsch, ein paar Jahre nach dem ersten Urlaub in der Region erneut wiederzukommen. „Wir finden es hier schön, gerade an einem heißen Tag gibt es auch viel Schatten auf dem Gelände.“

