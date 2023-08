Am Dienstberg bei Berga wird in den Wegeausbau investiert. Der Bund fördert das Projekt zu 90 Prozent. Wie viel der Ausbau der etwa 1.650 Meter langen Strecke vom Ortseingang Bösenrode bis zur westlichen Grenze der Gemarkung Berga gekostet hat.

Warum die Arbeiten am Dienstberg bei Berga verschoben wurden

Bei den regelmäßigen Bauberatungen stimmen sich die Baufirma und die Mitarbeiter des Bauamtes der Verbandsgemeinde Goldene Aue ab. In der kommenden Woche kommt eine Bitumendecke auf die vorbereitete Strecke.

Berga/MZ - Ein bereits seit Jahrhunderten genutzter Grenzweg bei Berga bekommt derzeit ein neues Gesicht. Seit rund vier Wochen arbeitet eine auf Melioration-, Straßen- und Tiefbauarbeiten spezialisierte Firma aus Laucha am Dienstberg bei Bösenrode. Die etwa 1.650 Meter lange Strecke vom Ortseingang Bösenrode bis zur westlichen Grenze der Gemarkung Berga nach Thüringen wurde in diesen Wochen grundhaft ausgebaut und erhält in der kommenden Woche noch eine Bitumendecke.