Warum der Züchter aus Riethnordhausen von den stehohrigen Punktschecken zu den Widderkaninchen wechselte

Dieser Rammler ist ein wahrer Methusalem. Albrecht Tröster hat den Widder, der 2017 geboren wurde, bei der Europaschau in Dänemark gekauft.

Riethnordhausen/MZ - Albrecht Tröster strahlt übers ganze Gesicht: Seine züchterische Arbeit hat sich in diesem Jahr wieder gelohnt. Seine Kleinwidder eisengrau-weiß haben bei der 31. Landesverbandsschau in Magdeburg hervorragend abgeschnitten, es gab sogar wieder einen Landesmeistertitel. In den Stall nach Riethnordhausen sind die Kaninchen nicht zurückgekehrt.