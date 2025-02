„Die Entscheidung war keine leichte“ Warum der Veranstalter des Sangerhäuser Kobermännchenfestes das Nordhäuser Altstadtfest absagt

Das Altstadtfest in Nordhausen wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Sven-Bolko Heck, der auch das Kobermännchenfest in Sangerhausen ausrichtet, hat es abgesagt. Hat dies Auswirkungen auf das Fest in Sangerhausen?