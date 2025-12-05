Finanzloch in Mansfeld-Südharz Warum der Kreishaushalt für 2026 überraschend platzen könnte

Im Kreistag am Mittwoch, 10. Dezember, steht der Kreishaushalt auf der Tagesordnung. Doch es formiert sich Widerstand gegen den Vorschlag der Verwaltung. Einige Fraktionen dürften sich querstellen. Warum das so ist und was dann passiert.