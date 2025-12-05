weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Finanzloch in Mansfeld-Südharz: Warum der Kreishaushalt für 2026 überraschend platzen könnte

Im Kreistag am Mittwoch, 10. Dezember, steht der Kreishaushalt auf der Tagesordnung. Doch es formiert sich Widerstand gegen den Vorschlag der Verwaltung. Einige Fraktionen dürften sich querstellen. Warum das so ist und was dann passiert.

Von Joel Stubert 05.12.2025, 10:00
Mansfeld-Südharz und die Kommunen: Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden.
Sangerhausen/MZ - Es rumort in den Fraktionen des Kreistags in Mansfeld-Südharz. Wenn am kommenden Mittwoch, 10. Dezember 2025, das Gremium zusammentritt, könnte es knallen. Und danach könnte der Landkreis ohne Haushalt für das Jahr 2026 dastehen.