Warum der Familienbetrieb in Winkel auf das Bio-Siegel für ihre Eier verzichtet

Familienbetrieb in Winkel wirtschaftet extensiv und vermarktet Produkte im eigenen Hofladen. Warum sie auf die Bio-Kennzeichnung verzichten.

Lisa, Jürgen, Marlit und Felix Tambach (v.l.) auf dem Dreiseitenhof der Familie in Winkel. Den Weinstock mit den prächtigen Reben haben die Eltern 1995 gepflanzt. Sie hatten ihn von einem Weinbauern zur Hochzeit bekommen. Im Hofladen gibt es die Produkte der Tambachs und anderer Direktvermarkter.

Winkel/MZ - „Wir sind stolze Dauercamper“, steht an dem Wagen, den man gleich rechts vom Ortseingangsschild auf dem Feld sieht. Die Bewohner haben aber keine Klapptische und -sessel vor der Tür stehen. Sie spazieren gemächlich über das Gelände, scharren mal hier, picken mal dort. Wenn Besuch kommt, verkrümeln sie sich erst mal die Rampe rauf in ihre Unterkunft. Nur, um sich kurz darauf wieder im Pulk vor dem Einfang zu versammeln und neugierig um die Ecke zu äugen, was die Menschen da wohl machen. Die stolzen Dauercamper von Winkel - das sind die Hühner von Familie Tambach, die im Ort einen Landwirtschaftsbetrieb und einen Hofladen betreibt.