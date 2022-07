Warum der Angeklagte nur knapp einer Anklage wegen versuchten Totschlags entging

Sangerhausen - Die Tat sorgte vor gut eineinhalb Jahren für Aufsehen in Sangerhausen: Am 26. Oktober 2019 griff der heute 48-jährige Maik L. in der Kleingartenanlage „Glück Auf“ seinen ein Jahr älteren Gartennachbarn brutal mit einem Kampfmesser an und verletzte ihn schwer. Am Mittwochnachmittag wurde der Mann, der bereits 20 Mal vorbestraft ist, vom Schöffengericht in Sangerhausen wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Die Richter unter Vorsitz von Sven-Olaf Zärtner folgten mit dem Urteil dem Antrag von Staatsanwalt Dennis Cernota. L.s Verteidigerin Lydia Freimann plädierte für zwei Jahre Freiheitsstrafe.

