Warum der Allstedter Schloss-Stollen dieses Mal nicht aus Allstedt kommt

Im Keller der Vorburg wird auch in diesem Jahr Adventsgebäck eingelagert - aber nicht das aus Allstedt. Wie es dazu kam und was der Bäcker sagt.

Vor einem Jahr lagerte Christian Kopocz noch Allstedter Stollen in der Vorburg ein (Foto). Diesmal kommt das Gebäck aus Landgrafroda.

Allstedt/MZ - Keine drei Wochen mehr, dann ist schon wieder erster Advent. Traditionsbewusste Liebhaber einer besonders üppigen Leckerei schneiden an genau diesem Tag den Weihnachtsstollen an. Der Allstedter Schlossstollen indes wird in diesem Jahr nicht aus Allstedt kommen, sondern aus Landgrafroda.