Sangerhausen - Die Landesenergieagentur in Sachsen-Anhalt (Lena) rechnet in diesem Jahr mit einer deutlich steigenden Zahl sogenannter Balkonkraftwerke. Durch die hohen Energiepreise würden sich die Verbraucher vermehrt nach Möglichkeiten des Energiesparens umsehen, sagte Geschäftsführer Marko Mühlstein der Deutschen Presse-Agentur. Mit den Mini-Solaranlagen hätten auch Haushalte in Mehrfamilienhäusern die unkomplizierte Möglichkeit, „die eigenen Energiekosten zu senken und sich an der Energiewende zu beteiligen“. Da seit Januar für Photovoltaikanlagen keine Mehrwertsteuer mehr anfalle, verstärke sich dieser Effekt noch, so Mühlstein.

