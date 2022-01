Wärmster Jahresbeginn seit Messung - Frühlingshafte Temperaturen an Silvester in Mansfeld-Südharz

Die Region um Sangerhausen vermeldet Rekordwerte. Am Neujahrstag zeigte das Thermometer in Artern mit 12,8 Grad Celsius einen neuen Höchstwert an.

Sangerhausen/MZ - In der Region um Sangerhausen sind zum Jahreswechsel die höchsten Temperaturen gemessen worden, seit die meteorologischen Daten offiziell aufgezeichnet werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilt, betraf das sowohl den Silvestertag als auch Neujahr. Die Messwerte stammen aus der nächstgelegenen Wetterstation in Artern, die ungefähr 15 Kilometer von Sangerhausen entfernt ist und zum Stationsmessnetz des DWD gehört.

Rekordwerte am Silvestertag

Für den 31. Dezember wurde in Artern mit einem Maximum von 14,7 Grad Celsius ein neuer Rekordwert verzeichnet. Zuvor betrug die Höchsttemperatur an einem Silvestertag 13,1 Grad Celsius, gemessen wurde sie 2017.

Am Neujahrstag zeigte das Thermometer in Artern mit 12,8 Grad Celsius ebenfalls einen neuen Höchstwert an. Allzu alt war allerdings der bisherige Rekordwert ebenfalls noch nicht; er betrug 12,4 Grad Celsius und wurde im Jahr 2012 gemessen.

Doch nicht nur im Raum Sangerhausen sind zum Jahreswechsel reihenweise neue Höchsttemperaturen für den jeweiligen Kalendertag gemessen worden. Von nahezu allen 24 DWD-Messstationen in Sachsen-Anhalt wurden Rekordwerte vermeldet. Den höchsten Temperaturunterschied verzeichnete Harzgerode; hier lag das Maximum am Silvestertag mit 13,2 Grad Celsius um 2,8 Grad über dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2017.

Frühlingshafte Wetter bald vorbei

Eine Ausnahme gibt es allerdings aus Sachsen-Anhalt doch zu erwähnen: Auf dem Brocken wurde am Silvestertag mit maximal 5,9 Grad Celsius der bisherige Rekord von 12,5 Grad Celsius nicht gebrochen, er stammt vom 31. Dezember 2017. Und auch am Neujahrstag blieb auf dem höchsten Berg des Bundeslandes der bisherige Rekordwert von 8,8 Grad Celsius aus dem Jahr 1999 unerreicht, diesmal wurden hier 5,4 Grad Celsius gemessen.

Für den zweiten Tag des Jahres 2022 meldete der Wetterdienst immerhin noch für sechs seiner Messstationen in Sachsen-Anhalt neue Höchstwerte. In Artern zeigte das Thermometer 11,9 Grad Celsius an, der dortige Rekord für den 2. Januar stammt von 1988.

Mit den fast frühlingshaften Temperaturen dürfte es jetzt aber in unseren Breiten erst mal vorbei sein. Für die kommenden Tage kündigt der DWD sinkende Temperaturen und wechselhaftes, teils nasses Wetter an.