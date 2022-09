Warmes Wasser soll in den städtischen Turnhallen in Sangerhausen wieder fließen

Stadtrat beschließt am Donnerstagabend die Aufhebung des Warmwasserverbots in Sangerhausen. Eine lange Diskussion endet mit einem Vorschlag von Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD). Wie sieht er aus?

Sangerhausen - In den städtischen Sporthallen in Sangerhausen wird bald wieder warmes Wasser fließen. Das ist die Entscheidung nach langer Diskussion im Stadtrat am Donnerstagabend in der Grundschule Südwest.