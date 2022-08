In Wippra halten sich die Gerüchte, dass die Arbeiten im Verlauf der L 230 deutlich länger dauern werden als geplant. So ist der aktuelle Stand.

Blick auf die Baustelle in der Wippraer Ortsmitte.

Wippra - Die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) in Halle geht weiter davon aus, dass die Arbeiten an den beiden im Bau befindlichen neuen Brücken in Wippra im Dezember dieses Jahres abgeschlossen werden können.