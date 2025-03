Autofahrer ärgern sich über gefährlichen Abschnitt der Landesstraße 231 bei Wettelrode. Was die Landesstraßenbaubehörde sagt.

Sangerhausen/MZ. - An der Stelle hat es bereits schwere Unfälle gegeben. Der Abschnitt der Landesstraße 231 im Helmstal nahe Wettelrode ist seit Jahren sehr schmal. Große Betonteile am Rand schränken den Straßenraum nämlich so ein, dass man sehr aufpassen muss, insbesondere, wenn einem Lkw entgegenkommen.