Wann öffnet Volksbank in Roßla wieder?

Der gesprengte Geldautomat in Roßla. Damals wurde die gesamte Filiale stark beschädigt.

Roßla - Am 17. Februar sorgte die Sprengung des Geldautomaten der Volksbank-Filiale in Roßla für Aufsehen. Die Räume wurden damals von Unbekannten stark beschädigt. Mehr als ein Vierteljahr danach ist zum Leidwesen vieler Kunden weiter unklar, wann der Geschäftsbetrieb der Bank an der Halleschen Straße wieder aufgenommen werden kann.