Wann kann der Jugendclub in das Bürgerhaus in Roßla einziehen?

Der Jugendclub soll in die Kellerräume vom Bürgerhaus in Roßla einziehen. Doch vorher muss saniert werden.

Roßla

Schon vor zwei Jahren, erinnert Roßlas Ortsbürgermeisterin Nadine Pein (CDU) in der Bauaussschusssitzung, sollte das Bürgerhaus in der Wilhelmstraße 53 saniert werden. „Das haben wir damals wegen der Kostenexplosion beim Grundschulanbau verschoben.“ Jetzt aber wüsste sie gern, welche Ideen es für die Umgestaltung des Gebäudes gebe. Auf jeden Fall, so schätzt es Bauamtsleiter Michael Henze ein, müsste das Dach saniert werden, um die Bausubstanz zu erhalten, und im Keller solle der Jugendclub einziehen. „Falls wir weitere Fördermittel bekommen, können wir gern loslegen.“

Den Vertrag zur Nutzung der Kellerräume als Jugendclub habe der Bürgermeister bereits Anfang Dezember mit dem Kreis-Kinder- und Jugendring unterschrieben, berichtet Andreas Schmidt (Bürgerliche Mitte Südharz). Doch habe es in der vergangenen Woche zum Jugendkreistag Kritik an der der Gemeinde Südharz gegeben, die sich quer stelle. Dass die Gemeinde dazu nicht Stellung genommen habe, „regt mich auf“. Vielleicht, meint der Ausschussvorsitzende Fred Fuhrmann (CDU), sollte man doch noch mal über den Standort des Jugendclubs nachdenken: „Die Verwaltung ist gegenüber, der Pfarrer nebenan. Das Bürgerhaus sollte mit für die Verwaltung genutzt werden.“ Für die Jugendlichen ließe sich bestimmt „ein anderes Plätzchen finden“.

Keller vom Bürgerhaus soll Jugendclub werden

Das aber lässt die Ortsbürgermeisterin nicht gelten. „Ich warne ausdrücklich davor, wieder gedanklich in andere Richtungen abzuschweifen. Wir haben das ausgiebig beraten und im Gemeinderat beschlossen. Sonst machen wir uns doch lächerlich und unglaubwürdig.“ Mit dem Ortschaftsrat und Einwohnern seien mehrere Varianten beraten und geprüft worden. „Momentan haben wir keine bessere Möglichkeit als den Keller in der Wilhelmstraße 53. Wir sind es den Jugendlichen schuldig!“ Sobald das Archiv aus den Kellerräumen im Bürgerhaus ausgezogen sei, sollten sich die Jugendlichen mit ihren Eltern die Räume herrichten.

Das Bürgerhaus, so Pein, müsse - wie so viele andere Gebäude in allen Ortsteilen - erhalten werden. „Vielleicht“, merkt Bürgermeister Ralf Rettig (parteilos) an, „könnten im Bürgerhaus noch zwei Büroräume für die Verwaltung eingerichtet werden.“ Ansonsten seien Heizung, Toiletten, Küche, Fenster und Dach in Ordnung zu bringen. „Das müssten der Ortschaftsrat und der Bauausschuss beschließen. Dann müssen wir die Finanzierung absichern, möglichst mit Fördermitteln.“ (mz/Helga Koch)