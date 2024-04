Sangerhausen/MZ. - Einen neuen Temperaturrekord für einen 8. April seit Beginn der offiziellen Messungen hat die Region am Montag erlebt. 26,6 Grad sind an der nächstgelegenen Station des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Artern gemessen worden.

Der bisherige Rekord für das Datum stammte vom 8. April 2018 und lag bei 21,4 Grad Celsius. Außergewöhnlich warm war es schon am Sonntag gewesen. Da kletterte das DWD-Thermometer in Artern bis auf 24,2 Grad.

Wärmerekord stammt aus dem Jahr 1968

Der Wärmerekord für den Monat April ist allerdings nicht mal annähernd geknackt worden. Der hat übrigens schon seit 56 Jahren Bestand. Am 22. April 1968 wurden vom Wetterdienst in Artern 31 Grad Celsius gemessen. Den Aufzeichnungen im Klimadatencenter des DWD zufolge erlebte die Region damals mitten im April eine ganze Sommerwoche.

Nach einem normalen Start kletterten die Temperaturen ab der Monatsmitte nach oben. Am 18. wurden 23,2 Grad gemessen, über 25,1 und 26 Grad erreichte der Tageshöchstwert am 21. April 1968 dann die 30-Grad-Marke. Auch am 23. April wurden es nochmal 30 Grad Celsius und am 24. blieb es mit 22,2 Grad warm. Erst am Tag darauf sackte die Temperatur auf maximal 11,9 Grad ab.