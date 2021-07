Wallhausens Allgemeinärztin geht in den Ruhestand: Wer ihre Nachfolge antritt

Wallhausen/MZ - Nach 30-jähriger Selbstständigkeit geht die Allgemeinärztin Christine Landeck in den Ruhestand. Ab Juli übernimmt Tatjana Zobnina, Fachärztin für Innere Medizin, die Praxis in Wallhausen.

Christine Landeck: „Ich habe ein ganz tolles Schwesternteam“,

„Eigentlich bin ich durch meinen Mann hierher gekommen, der sein Elternhaus in Martinsrieth hat. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Zum Studium bin ich dann 1982 nach Erfurt an die Medizinische Akademie gekommen. Nach dem Studium habe ich die Facharztausbildung in Erfurt absolviert“, erinnert sich Landeck. 1988 kam sie dann nach Sangerhausen. Dort war sie Angestellte der Poliklinik. „Nach der Wende bin ich am 1. Juli 1991 ins kalte Wasser gesprungen. Das kalte Wasser war eine Hausarztpraxis in Wallhausen im Großleinunger Weg, wo das ehemalige Ambulatorium der Kreispoliklinik stand. Dort haben wir die Hälfte dieses Hauses in Eigenregie umgebaut zu einer Arztpraxis. Seit dem 1. Juli 1991 war ich selbstständig“, erzählt Landeck.

„Wir sind dann 1999 in die Praxis in der Hauptstraße umgezogen. Mit uns die Apotheke, später dann die Physiotherapie und der Zahnarzt. So ist hier ein kleines medizinisches Zentrum entstanden“, so die 63-Jährige. Während ihrer Tätigkeit habe sie ihre Spezialisierung als Facharzt für Allgemeinmedizin absolviert und eine Ausbildung zur Palliativmedizinerin abgeschlossen. So habe sie ihre Patienten noch ein bisschen besser versorgen können. „Ich habe ein ganz tolles Schwesternteam, das sehr klug, umsichtig und sehr hilfsbereit ist und allen Patienten sehr geholfen hat und auch weiter helfen wird. Ich habe sehr gerne mit ihnen zusammengearbeitet. Mit einer Schwester hätte ich dieses Jahr 25 Jahre zusammengearbeitet. Es hat mir Spaß gemacht und wir haben das denke ich gut hingekriegt“, so Landeck.

Viele Pläne für den kommenden Ruhestand

Da sie keinen Nachfolger finden konnte, habe sie ihre Praxis der Kassenärztlichen Vereinigung als Sicherstellungspraxis angeboten. „Um die Menschen in der Region weiterhin medizinisch zu versorgen, war es wichtig, diese Praxis zu erhalten. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Kassenärztliche Vereinigung sich dafür entschieden hat und die Praxis ab 1. April übernommen hat. Das ganze Team, Frau Zobnina und ich waren ab diesem Zeitpunkt angestellt. Insofern konnte Frau Zobnina uns schon kennenlernen und einige wichtige Dinge erfahren, wie die Allgemeinarztpraxis funktioniert. Dass sie sich für Wallhausen entschieden hat, war ein großes Glück für uns “, so Landeck.

Für den Ruhestand hat die 63-Jährige schon viele Pläne: „Ich freue mich darauf, mehr Zeit für meinen Mann und meine Familie zu haben. Ich habe drei Söhne und drei Enkel. Zwei davon kommen in die Schule. Ich freue mich darauf, dass wir ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen können. Der große Sohn lebt in Heidenheim, der zweite in Nürnberg , der dritte aktuell in Zwickau, so dass man sich nicht regelmäßig trifft. Dafür haben wir jetzt mehr Zeit und ich freue mich darauf, da mir die Familie sehr wichtig ist“, sagt Landeck.

Außerdem wolle sie im Ruhestand mehr Zeit mit sportlichen Aktivitäten verbringen. „Wir sind sportlich sehr aktiv, das heißt wir wandern gern, fahren Rad und gehen gern schwimmen. Da wir Österreich lieben, werden wir nun sicherlich öfter in die Berge fahren. Wir haben auch einen großen Garten, wo momentan noch das Unkraut siegt und wir haben einen Hund, der uns bewegt, so dass ich glaube, keine Langeweile zu haben“, so Landeck.