Hotelbesitzer im Harz Waldverkauf an Naturschützer - Von Kempski äußert sich zu Kritik und verspricht Millionen
Der Waldverkauf in Stolberg von Clemens Ritter von Kempski an Naturschützer wird kritisiert. Der Unternehmer sieht die Zukunft im Tourismus und verweist auf hohe Steuereinnahmen.
08.01.2026, 07:00
Stolberg/MZ. - Die Kritik an einem großen Waldverkauf im Südharz reißt nicht ab: Waldbesitzerverband, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, FDP und auch einige Bürger wenden sich gegen den Kauf von 1.000 Hektar Buchenwald bei Stolberg (Mansfeld-Südharz) durch eine Stiftung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu).