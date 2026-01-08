Der Waldverkauf in Stolberg von Clemens Ritter von Kempski an Naturschützer wird kritisiert. Der Unternehmer sieht die Zukunft im Tourismus und verweist auf hohe Steuereinnahmen.

Waldverkauf an Naturschützer - Von Kempski äußert sich zu Kritik und verspricht Millionen

Clemens Ritter von Kempski führt zwei große Hotels in Stolberg. Er hat 1.000 Hektar Wald verkauft.

Stolberg/MZ. - Die Kritik an einem großen Waldverkauf im Südharz reißt nicht ab: Waldbesitzerverband, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, FDP und auch einige Bürger wenden sich gegen den Kauf von 1.000 Hektar Buchenwald bei Stolberg (Mansfeld-Südharz) durch eine Stiftung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu).