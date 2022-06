Waldemar Cug (Grüne): Die ganze Region mitnehmen

Waldemar Cug ist 62 Jahre alt • in Polen geboren • 1965 in die DDR gekommen • lebt in Wallhausen • seit 2019 bei den Grünen • verheiratet • Diplom-Sozialpädagoge • ehemaliger Leiter des Kreis-Jugendamts • kein Listenplatz

Auf 660 Seiten kann Waldemar Cug das lesen, was die Staatssicherheit zu DDR-Zeiten über ihn geschrieben hat. In Kopie hat er die Akte sogar daheim. „Schon in den 80er Jahren habe ich mich in der Kirchenarbeit engagiert“, erzählt der 62-Jährige. Er habe sich damals auch für Umweltthemen eingesetzt und etwa kritische Plakate in Schaukästen gelegt, um für den Erhalt von Bäumen zu werben. „Ich habe schon damals viel mit jungen Menschen gearbeitet und auch gelernt, zu hinterfragen“, sagt der Wallhäuser. „Frieden, Ökologie und soziale Gerechtigkeit sind mir wichtig gewesen.“ Dies ist noch immer der Fall, hinzu kommen noch Themen wie Jugend, Bildung und Teilhabe, ergänzt er. „Diese Werte habe ich bei den Grünen gefunden und deswegen wollte ich mich engagieren.“