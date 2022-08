Aufmerksame Wanderer verhindern im Wald bei Wippra eine Katastrophe

Direkt am Hauptweg unterhalb eines vertrockneten Fichtenbestandes brennt die Böschung. Vierter Waldbrandeinsatz der Feuerwehr Wippra in diesem Jahr.

Wippra - Aufmerksame Wanderer haben am Donnerstagvormittag an der Talsperre Wippra womöglich eine Katastrophe verhindert. An der Stempelstelle der Harzer Wandernadel bemerkten sie Brandgeruch und sahen, dass gegenüber an einer Böschung im hinteren Bereich der Talsperre Rauch aufstieg.