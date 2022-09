Wald am Auerberg brennt

Südharz - Zu einem Waldbrand im Südharz sind am Samstagnachmittag zahlreiche Feuerwehren ausgerückt. Wie die Rettungsleitstelle in Sangerhausen bestätigte, steht ein Waldstück am Auerberg in Flammen. Bilder zeigen eine große weiße Rauchwolke, die weithin zu sehen ist.