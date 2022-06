Während der Pandemie immer den Kontakt gehalten

Der Sangerhäuser Ortsverein des Blauen Kreuzes ist vom Grabenweg in die Hüttenstraße gezogen.

Sangerhausen/MZ - Der Ortsverein des Blauen Kreuzes in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) ist vom Grabenweg in die Hüttenstraße 41 umgezogen. Hier treffen sich regelmäßig, meist einmal pro Woche, die neun Selbsthilfegruppen. Deren insgesamt rund 120 Mitglieder sind abhängig: von Alkohol, Drogen, Medikamenten, Spielsucht… Es war der fünfte Umzug in knapp zehn Jahren. „Ein ganz sensibles Thema für unsere Mitglieder“, bestätigt Vereinschef Tim Wangemann. Der Platz reiche hier völlig aus, es gibt sogar einen kleinen Garten.