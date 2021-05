Vorwurf wegen fahrlässiger Tötung - Polizei nimmt Autofahrerin ins Visier

Kelbra

Nach dem schweren Unfall auf der B 85 zwischen dem Kyffhäuser und Kelbra ermittelt die Polizei gegen die 53-jährige Unfallverursacherin wegen fahrlässiger Tötung. Das bestätigte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz. Die Frau, die aus der Gemeinde Kyffhäuserland in Thüringen stammt, hatte nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mit ihrem Auto am Samstag gegen 14.15 Uhr einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, als sie nach links auf den Parkplatz der „Biker-Oase“ an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen abbiegen wollte.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision wurde der 26-jährige Motorradfahrer tödlich verletzt. Der Mann stammte laut Polizeiangaben aus MSH. Die Wucht war so heftig, dass das Motorrad rund 25 Meter weit auf den Parkplatz geschleudert wurde. Durch Trümmerteile wurde ein 42-jähriger Motorradfahrer, der sich auf dem Parkplatz befand, leicht verletzt. Er und die Autofahrerin mussten vor Ort ambulant medizinisch versorgt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 17.500 Euro. Warum die Autofahrerin den Motorradfahrer nicht gesehen hat, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan. Diese würden wahrscheinlich einige Zeit dauern.

Unfallschwerpunkt für Biker

Der Straßenabschnitt an der Biker-Oase gilt als sogenannte Unfallhäufungsstelle. In den vergangenen drei Jahren hat es unabhängig von dem tragischen Geschehen am Samstag dort drei Verkehrsunfälle mit drei Schwer- und einem Leichtverletzten gegeben. Der Bereich bleibe deshalb in der Kontrolle, heißt es im jüngsten Bericht der Unfallkommission. Die setzt sich unter anderem aus Vertretern der Polizei, der Verkehrsbehörde beim Landkreis sowie der sogenannten Straßenbaulastträger zusammen und bewertet einmal im Jahr die Unfallentwicklung.

Die Polizei versucht seit längerem, die Unfallzahlen mit Motorradfahrern einzudämmen. Im Jahr 2020 wurden im Landkreis insgesamt 62 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Krafträdern registriert. Das waren zwar zwölf Verkehrsunfälle weniger als 2019. Dennoch hat es dabei zwei Tote sowie 17 Schwerverletzte gegeben. Das Polizeirevier ist deshalb dabei, an den für Biker attraktiven Routen wie am Kyffhäuser intensive Verkehrskontrollen durchzuführen. Außerdem läuft eine Präventionskampagne des Landes unter dem Motto „Schnell, Schneller… Tot.“ „Jeder tote Biker ist einer zu viel“, heißt es dazu auf Plakaten, die die Polizei vielerorts aufgehängt hat. Eines hängt auch wenige Hundert Meter entfernt von der Unfallstelle in Kelbra. (mz)