Vortragsreihe vom Geschichtsverein: Wo der Galgen und die Gerichtslinde gestanden haben

Sangerhausen - Der Verein für Geschichte von Sangerhausen und Umgebung lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sangerhausen im Wandel der Zeit“ am Freitag, den 11. Juni, um 19 Uhr zu einem weiteren Online-Vortrag ein. Es ist mittlerweile die sechste Ausgabe der Veranstaltungsreihe. Helmut Loth, Vorsitzender des Geschichtsvereins, und Günther Wagner, Verwalter des Bildarchivs Sangerhausen und zweiter stellvertretender Vereinsvorsitzender, sind diesmal auf die Spurensuche nach der verschwundenen Gerichtslinde und dem verschwundenen Galgen von Sangerhausen gegangen.

Ihre Ergebnisse werden sie im Rahmen des Online-Vortrags präsentieren. Im Anschluss an den Vortrag können die Teilnehmer über die neuen Erkenntnisse diskutieren. Bereits am 25. März hatte Wagner die Veranstaltungsreihe „Sangerhausen im Wandel der Zeit“ mit einem Online-Vortrag über das Sangerhäuser Rathaus gestartet. Unter dem Titel „Die Veränderung der Nord-West-Ecke des Rathauses“ hatte Wagner zahlreiche interessante historische Fakten und Bilder zum Rathaus zusammengetragen und vorgestellt.

Spurensuche in Sangerhausen nach der verschwundenen Gerichtslinde

Seitdem haben auch schon vier weitere digitale Vorträge stattgefunden. Einer davon behandelte den Bau des Sangerhäuser Kinos, beim anderen Mal ging es um Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels. Der darauf folgende Vortrag beschäftigte sich mit der „Scharfen Ecke“ in Sangerhausen und der Frage, warum die Ecke so heißt, die inzwischen durch einen Kreisverkehr entschärft wurde. Bei dem bisher letzten Vortrag der Veranstaltungsreihe ging es um Fotografen in Sangerhausen und die Frage, was uns alte Fotos erzählen.

Nun begeben sich Loth und Wagner auf die Spurensuche nach der verschwundenen Gerichtslinde und dem verschwundenen Galgen von Sangerhausen. Durch seine Veranstaltungsreihe möchte der Geschichtsverein Interessierten Sangerhausen und seine Geschichte näherbringen. Die digitalen Vorträge sind an Jung und Alt gerichtet. Interessierte, die an dem Geschichtsvortrag teilnehmen möchten, werden gebeten, sich spätestens bis Freitag, 15 Uhr, anzumelden, teilen die Veranstalter weiter mit.

›› Anmeldung per Mail unter der Adresse Sangerhausen-im-Wandel-der-Zeit@gmx.de. Anschließend werden weitere Informationen sowie ein Link für die Zoom-Konferenz zugeschickt, unter dem man an dem Online-Vortrag teilnehmen kann. (mz)