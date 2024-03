Die Vorschulgruppe der Uftrunger „Haselkinder“ und eine Firma aus der Gemeinde Südharz schnuppern gemeinsam in Handwerksberufe rein. Ob die Reparatur geklappt hat.

Vorschulgruppe der Uftrunger „Haselkinder“ beheben einen „Wasserschaden“ in der Kita

Uftrungen/MZ. - Nein, diesmal kommt das Wasser nicht einfach aus dem Wasserhahn an der Wand. Stattdessen hat Firmenchef Dirk Vater aus Schwenda ein Modell für die Uftrunger Kita „Haselkinder“ gebaut. Die Mädchen und Jungen aus der Vorschulgruppe sollen zuschauen und mithelfen, eine Wasserleitung zu reparieren. Schließlich ist die (Modell-)Leitung undicht, außerdem tropft der Wasserhahn. Also ein ganz typischer „Fall“ für Handwerker wie Dirk Vater und seinen Mitarbeiter Sven Kleemann.

Genau das soll mit Hilfe eines bundesweiten Wettbewerbs unter dem Motto: „Kleine Hände, große Zukunft“ angestoßen werden: indem Mädchen und Jungen im Kindergartenalter, also zwischen drei und sechs Jahren, „echten Handwerkern“ über die Schulter schauen, verschiedene Handwerksberufe kennenlernen und sogar selbst mit anpacken dürfen.

Wasserleitung wird repariert

Und tatsächlich gehen die zwölf Uftrunger Vorschulkinder Dirk Vater und Sven Kleemann bei der Reparatur der Wasserleitung emsig zur Hand. Die Männer erklären, wie die Wasserleitung funktioniert, welches Material, welche Teile und Werkzeuge bis hin zur modernen hydraulischen Presszange sie verwenden und wie die einzelnen Arbeitsschritte heißen.

„Die Leitung war kaputt“, erklärt Fred, als sie fertig sind, „deshalb haben wir das hier neu gebaut.“ Natürlich probieren sie gemeinsam aus, ob alles funktioniert. Fred dreht den Hahn auf: „Wasser marsch!“ Was Kita-Leiterin Martina Stein schmunzeln lässt: „In der Familie sind sie alle bei der Feuerwehr.“

Die erneuerte Leitung ist dicht, es tropft nicht mehr aus dem Wasserhahn. Nur gut, dass die meisten Kinder Gummistiefel tragen, denn nun wollen alle Wasser nachfüllen und matschen.

Erzieherin Ines Vater schmunzelt, während sie den Kindern zuschaut, und fragt, wohin der ausrangierte Wasserhahn gehört. Das wissen die Knirpse: „In den Schrott!“

Noch mehr zum Thema Wasser geplant

Sven Kleemann klettert mit den Kindern ins Firmenfahrzeug, in dem sich all das befindet, was man für die Gewerke Elektro, Heizung und Sanitär braucht. Einige Werkzeuge kennen die Kinder schon. Die erste Handwerker-Grundausrüstung bekommen sie von Dirk Vater überreicht: Zollstock, Notizblock und Handwerkerstift.

Über diesen „Praxiseinsatz“ hinaus werden die Kinder in dieser Woche noch ein riesengroßes Poster zum Thema Handwerk gestalten, skizzieren, wie die Leitung repariert worden ist, und es werden ein paar Fotos dazukommen.

„Damit bewerben wir uns beim Wettbewerb“, sagt Ines Vater, die sich bei der Aktion über die Unterstützung durch ihren Mann freut. „In Zeiten des Fachkräftemangels kann man nicht früh genug damit anfangen “, sagt der Schwendaer, dessen Firma seit 1993 besteht.

Solche Aktivitäten, sagt Kita-Chefin Martina Stein, sorgten für einen abwechslungsreichen Alltag bei den „Haselkindern“. Zum Thema Wasser sei jetzt noch mehr geplant: etwa Bewegungsspiele, wer am schnellsten Wasser von A nach B trägt, die Kinder sollen die Aggregatzustände kennenlernen und auch schon Wassermengen im Becher abmessen lernen.