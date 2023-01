Vorfreude auf neue Austellungen

Familie Hilpert aus Kleinleinungen hat sich auf die Rassegeflügelschau in Leipzig vorbereitet. Die ist ausgefallen. Wie es in diesem Jahr weitergeht.

Kleinleinungen/MZ - Ein geübter Griff und Jonas Hilpert hält den Zwerghahn in der Hand. Das Tier beruhigt sich schnell, als der Neunjährige ihn behutsam auf den Arm nimmt. Der Hahn der Zwerghühnerrasse Zwerg-Wyandotte gelb hätte sich bestimmt auch den Preisrichtern auf der 126. LIPSIA Bundesschau sowie 104. Nationale des Bun-des Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG) sehr gut präsentiert. Allerdings wurde diese Ausstellung in Leipzig aufgrund des Vorkommens der Geflügelpest in einigen Bundesländern Ende des Jahres 2022 für Hühner, Enten und Gänse abgesagt. Nur Tauben konnten ausgestellt werden.