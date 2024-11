In Klinik eingewiesen Vorfall in Sangerhäuser Ortsteil: Mann randaliert in eigener Wohnung und attackiert Rettungskräfte

Ein 30-Jähriger ist in eine Klinik eingewiesen worden, nach dem er in seiner Wohnung in Wippra Möbel zerschlagen und Rettungskräfte sowie die Polizei attackiert hatte.