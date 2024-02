Neubau auf dem Festplatz Vorarbeiten für die neue Rettungswache in Schwenda starten

Die ersten Vorarbeiten für die neue Rettungswache in Schwenda beginnen bereits in diesem Monat. Der Zeitplan für das rund 1,2 Millionen Euro teure Vorhaben ist sportlich. Was alles geplant ist und wann das Gebäude fertig sein soll.