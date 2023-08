Was geht am Wochenende? Von Kobermännchenfest bis Histörchen - das kann man am Wochenende in der Region Südharz machen

Das Kobermännchenfest ist ein Klassiker in Sangerhausen und Umgebung, genau so das Stolberger Histörchen. Was genau beim Histörchen dieses Jahr auf dem Plan steht und was man am Wochenende im Südharz noch so machen kann.