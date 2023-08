Tipps fürs Wochenende Von Flugplatzfest bis Jubiläumfeier - Das ist am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung los

Das Freibad in Wippra feiert sein 90-jähriges Bestehen und in Schwenda teigt ein Volksfest mit Schaupflügen. Was sonst noch in Sangerhausen und Umgebung so los ist.