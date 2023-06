Samstagabend gibt es im Amphitheater am Alten Schloss in Sangerhausen wieder Musikgenuss unter freiem Himmel. Was sonst noch so los ist.

Von Chornacht bis Sommerfest - Das ist am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung los

Perfekte Bedingungen herrschten im vergangenen Jahr beim Sommernachtskonzert im Amphitheater am Alten Schloss in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - Sommerfest in Wickerode, Chornacht

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

in Sangerhausen und Kettensägenkünstler in Hohlstedt - das alles und noch mehr kann man an diesem Wochenende in Sangerhausen und Umgebung erleben. Hier die wichtigsten Termine in der Übersicht.