In der Kirche Sankt Salvator in Tilleda gab es ein besonderes Konzert mit und für die Papenius-Orgel. Vor 310 Jahren wurde das Instrument gebaut.

Tilleda/MZ - „Eine Orgel ist wie eine Frau“, sagt Thomas Beißert schmunzelnd. „Völlig unberechenbar.“ Das Publikum in der Sankt Salvator Kirche in Tilleda applaudierte dem Organisten nach dem Geburtstagskonzert für die Papenius-Orgel herzlich und wünschte noch eine Zugabe. Aber da bei der „hölzernen Frau“ an diesem Tag ein paar Töne fehlten, überlegte er kurz, was er noch spielen könnte. Ein Werk von Georg Böhm (1661-1733) sollte es sein. „Etwas leises“, sagte er.